مجلس الشورى اليمني ينتخب محمد حسين العيدروس رئيسا له

2019/03/04 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب مجلس الشورى اليمني، اليوم الاثنين في صنعاء، بالأغلبية القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي العام"، محمد حسين العيدروس، رئيسا له.

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