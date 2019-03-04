نائب أردني يفتح

2019/03/04 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر عضو مجلس النواب الأردني، نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي، أن المؤتمر التاسع والعشرون للاتحاد البرلماني العربي، الذي حمل عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين" لم يرق إلى مستوى الحدث وما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

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