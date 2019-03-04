افتتاح بطولة العراق للتربيات بكرة الطائرة في الديوانية

2019/03/04 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت بمدينة الديوانية بطولة العراق للمديريات العامة للتربية وتستمر ستة ايام .وتشارك في البطولة /١٣/ مديرية عامة للتربية ومن مختلف المحافظات وبمشاركة طلاب المرحلة المتوسطة .وتنظم البطولة وزارة التربية بالتعاون مع المديرية العامة لتربية الديوانية .

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