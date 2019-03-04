هنية: مصر بصدد جولة جديدة لإلزام الاحتلال بتطبيق التفاهمات الأخيرة

2019/03/04 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الوفد الأمني المصري بصدد القيام بجولة جديدة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق التفاهمات الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

قال هنية، خلال لقاء مع الصحفيين في غزة اليوم الإثنين، إن “العلاقة مع مصر دخلت اليوم في فضاء الحوار الاستراتيجي”، مبينا أنها استراتيجية ومستقرة وعميقة التأثير.

وأضاف هنية، أن “زيارته إلى مصر بحثت عددا من الملفات، على رأسها المصالحة، وسبل إنهاء الحصار عن قطاع غزة”.

وتابع أن “طول مدة زيارة وفد حماس إلى القاهرة جاء بسبب طبيعة الملفات التي تم بحثها”، مشيرا إلى أن وفد حماس أكد خلال لقاءاته مع المسؤولين المصريين، رفضه صفقة القرن وعدم التنازل عن الحقوق الفلسطينية.

وأردف أنه “تم مع المسؤولين المصريين بحث سبل إنهاء الحصار وضرورة وقف إجراءات السلطة على غزة وإلزام الاحتلال بالتفاهمات التي تمت مؤخرا”.

وفي ملف تشكيل الحكومة الفلسطينية، دعا هنية إلى تطبيق الاتفاقيات الموقعة لتحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل، ولعقد الإطار القيادي المؤقت؛ من أجل بحث إعادة بناء منظمة التحرير عبر إجراء انتخابات المجلس الوطني.

وكشف عن عزم حركته عقد نقاشات موسعة مع الفصائل والقوى الوطنية، لبحث سبل مواجهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية.

كما وجه رئيس حركة حماس، رسالة لحركة فتح والفصائل كافة “بأننا نواجه خطرا استراتيجيا حقيقيا، ونحتاج للوحدة لمواجهته”.

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