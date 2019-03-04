2019/03/04 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تبلغ التحالف الدولي بعدم الانفراد بالعمليات على الحدود مع سوريا دون موافقة الحكومة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تبلغ التحالف الدولي بعدم الانفراد بالعمليات على الحدود مع سوريا دون موافقة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).