لافروف في جولة خليجية... العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية تتصدر المباحثات

2019/03/04 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول خبير عسكري سوري إن واشنطن تعيد إنتاج الإرهاب؛ وبوتفليقة يتعهّد إجراء انتخابات رئاسية مبكّرة إذا أُعيد انتخابه؛ وإسرائيل تحضر لعمليات عسكرية داخل العراق؛ والجيش الروسي يتسلم منظومات "إس-500"

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