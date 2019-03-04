مسؤول روسي : موسكو سترد بالمثل حال نشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا

2019/03/04 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فلاديمير جباروف أن موسكو سوف ترد بالمثل في حال تم نشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا.

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