النجيفي يدعو رئيس الوزراء لسحب يد محافظ نينوى ومنعه من السفر

2019/03/04 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلدعت لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الى سحب يد محافظ نينوى نوفل العاكوب ومنعه من السفر.وقال رئيس اللجنة أسامة النجيفي، في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إنه "من خلال العمل الدؤوب للجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى، تكشفت للجنة ملفات خطيرة للغاية تتعلق بالخروقات والمخالفات المالية غير المسبوقة لمحافظ نينوى نوفل العاكوب، فضلا عن اهدار المال العام عبر سلسلة من التصرفات التي لا يمكن أن تنتظم على وفق نظام أو قانون، ما يشكل ظاهرة فساد كبير".ودعا النجيفي، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الى "اتخاذ اجراءات سريعة منها سحب يد المحافظ لمنع أي تأثير على لجان النزاهة والهيئات القضائية التي تحقق معه، فضلاً عن اتخاذ الاجراءات القانونية لمنعه من السفر ولحين من الانتهاء من التحقيقات بشأن التهم والخروقات المسندة له".مؤكداً، أن "التصدي للفساد ومكافحته يضيف زخما كبيرا لوقف أي انهيار أمني في محافظة خرجت من أقسى احتلال يمثله تنظيم داعش الإرهابي".

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