2019/03/04 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..وجهت وحدات الجيش السوري ،الاثنين، ضربات مركزة على تجمعات وتحركات المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي.وقال مصدر عسكري سوري ان “وحدة من الجيش نفذت رمايات مكثفة على مواقع ونقاط تحصن إرهابيين من “كتائب العزة” في بلدة لطمين ردا على خروقاتهم ومحاولات مجموعات منهم الاعتداء على المناطق الآمنة بالريف الشمالي”.وبين المصدر أن “الرمايات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري يدمر أوكار ومواقع محصنة لإرهابيي “كتائب العزة” في ريف حماة alansaar.

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