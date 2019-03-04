خبير أمني: الاستخبارات الصهيونية نصبت أجهزة تنصت في مناطق العراق الشمالية

2019/03/04 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الخبير الأمني هيثم الخزعلي، اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية الموجودة في العراق، بالتعاون مع أجهزة الموساد الإسرائيلية تعمل على قطع الطريق البري لدول محور المقاومة.وقال الخزعلي في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “الصهاينة قاموا مؤخرًا بفتح شركات، وتأسيس منظمات، وأوجدوا أعمال تجارية في مناطق شمال العراق، كما قاموا بنصب أجهزة تنصت في […]

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