تراجع عوائد السندات اليونانية لأدنى مستوى في 12 عاماً

2019/03/04 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت عوائد السندات اليونانية لأدنى مستوى في 13 عاماً خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع رفع التصنيف الائتماني للديون الحكومية.





ورفعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" يوم الجمعة الماضي تصنيف الديون السيادية لليوان بمقدار درجتين من B3 إلى B1، مشيرةً إلى أن برنامج الإصلاح في البلاد يسير بشكل جيد وبدأ يؤتي ثماره.





وتكالب المستثمرون على سندات الخزانة اليونانية لآجل 10 سنوات، ما جعل العائد على تلك الديون ينخفض بمقدار 3.3 نقطة أساس إلى 3.609%، بعد أن سجل 3.601% وهو أدنى مستوى منذ أوائل 2006.





كما قادت أسهم البنوك مكاسب مؤشر أثينا العام للأسهم اليونانية ليسجل أعلى مستوى في 6 أشهر خلال بداية التعاملات.





ولكن بحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر أثينا العام بنحو 0.8% إلى 706.99 نقطة.





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