2019/03/04 | 17:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سلاح الجو الهندي يسقط طائرة باكستانية بلا طيار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلاح الجو الهندي يسقط طائرة باكستانية بلا طيار ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلاح الجو الهندي يسقط طائرة باكستانية بلا طيار ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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