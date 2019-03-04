البصرة..تشكيل لجنة لتحويل موظفي الاجر اليومي الى عقود

2019/03/04 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، الاثنين، الموافقة على تشكيل لجنة لتحويل الاجراء اليوميين الى عقود تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (١٢) لعام ٢٠١٩ .

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