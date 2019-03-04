محافظ ديالى يوجه بتخصيص المبالغ الكافية لإكمال جسر

2019/03/04 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ ديالى الاستاذ مثنى التميمي ،الاثنين، بتخصيص المبالغ الكافية لأكمل " جسر بهرز - حي المعلمين ".

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