2019/03/04 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس رد مجلس القضاء الاعلى, دعوى اقامتها وزيرة الصحة السابقة عديلة حمود, على عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي, وحملها القضاء الاعباء القضائية كافة.واظهرت وثائق اطلع عليها “ناس” اليوم (4 اذار 2019), رد القضاء دعوى اقامتها حمود على عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي, بتهمة الاساءة لها والتلفظ بعبارات تسيء وتحط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وثيقة: القضاء يرد دعوى عديلة حمود ضد نائب ويحملها جميع أعباء القضية NAS | موقع ناس الرسمي.

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