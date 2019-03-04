2019/03/04 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن مدير مطار السليمانية الدولي طاهر عبد الله، ان عدد الرحلات الجوية بين مطار السليمانية والمطارات الاخرى ارتفعت الى 100 رحلة جوية في الاسبوع وخاصة بعد قيام تركيا برفع الحظر عن المطار.وقال عبد الله في حديث لـ “ناس” اليوم (4 اذار 2019)، ان “حجم التبادل التجاري في مطار السليمانية ازداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير مطار السليمانية يعلن زيادة عدد الرحلات الجوية الى 100 أسبوعيا NAS | موقع ناس الرسمي.

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