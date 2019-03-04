عصير الطماطم: مادة فعالة ضد السرطان

2019/03/04 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء جامعة تافتس الأمريكية أن تناول الطماطم يساعد في خفض خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني والسرطان والالتهاباتويفيد موقع “MedicalXpress”، بأن هذه الخصائص الطبية تعود

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