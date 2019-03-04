الديمقراطي الكوردستاني يكشف عن حصوله على مناصب جديدة بالوزارات العراقية

2019/03/04 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت عضو بكتلة الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، أنه من المقرر ان يتم حسم مسألة الحقائب الوزارية والمناصب الشاغرة الأخرى في حكومة عادل عبدالمهدي الى نهاية الشهر السابع من هذا العام.

وسيعقد مجلس النواب العراقي اجتماعه يوم غد الثلاثاء، وحسب إعلام المجلس فإن اعمال المجلس ستستمر.

وقالت عضو مجلس النواب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني ميادة نجار لموقع الحزب الديمقراطي ان "المجلس ينوي خلال هذه الدورة حسم مسألة ملء المقاعد الوزارية والإدارية الشاغرة في حكومة عادل عبدالمهدي".

وأضافت نجار انه "من المقرر ملء المقاعد الوزارية الشاغرة بداية شهر تموز المقبل، ولن تبق وزارة تدار بالوكالة كالحكومة السابقة".

وتابعت "كما سيتم حسم مسألة وكلاء الوزارات، ونحن كحزب ديمقراطي كوردستاني الفائز الأول في الإنتخابات، فان عدداً من مقاعد وكلاء الوزارات والمديريات العامة هي من ضمن استحقاقنا، ونسعى للحصول عليها".

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