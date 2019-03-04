مقترح عراقي لتأسيس مصرف مشترك مع ايران

2019/03/04 | 18:00

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الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف امين الغرفة الايرانية العراقية المشتركة حميد حسيني، اليوم الاثنين، عن مقترح عراقي طرح خلال زيارة ظريف للعراق يتضمن تأسيس مصرف مشترك مع ايران.





وقال حسيني في تصريح اوردته "تسنيم" الايرانية للأنباء إن "علاقاتنا في العراق تشكلت بعد فرض الحظر على العراق واستمرت هذه العلاقات في مرحلة الحظر على ايران لذلك ان العلاقات بين البلدين ليست قائمةً على اساس العلاقات المصرفية".

ونوه امين الغرفة الايرانية العراقية المشتركة الى "عدم وجود فروع للمصارف العراقية في ايران"، موضحا أنه "يمكن للمصدرين الايرانيين تبديل الدينار من المصارف الايرانية في العراق، وفي ايران يمكن لهم استلام مقابلها بالريال من المصرف الوطني".

وكشف حسيني عن "استعداد العراق لتأسيس مصرف مشترك مع ايران"، مشيرا الى أنه "جرى خلال المباحثات الاخيرة لوزير الخارجية محمد ظريف مع الجانب العراقي الحديث عن تأسيس مصرف مشترك بين البلدين"، لافتا الى أن "مصرف الرافدين أعلن استعداده لتأسيس فرع في ايران".

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