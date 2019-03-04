النجيفي يدعو الى سحب يد محافظ نينوى

2019/03/04 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب اسامة النجيفي رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية في نينوى ببيان له اليوم الاثنين، الى سحب يد محافظ نينوى لمنع أي تأثير في لجان النزاهة والهيئات القضائية التي تحقق معه.

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