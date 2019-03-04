حملة امنية واسعة بالانبار للبحث عن 12 مطلوبا للقضاء

2019/03/04 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… افاد مصدر امني في قيادة شرطة الانبار، الاثنين، بشن القوات الأمنية حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من مدن الانبار بحثا عن 12 مطلوبا للقضاء.وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان “القوات الأمنية شرعت بحملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من مدن الانبار، على خلفية صدور اوامر قبض بحق 12 […]

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