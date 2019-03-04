2019/03/04 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a0Rmab78rZY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. داعش الإرهابي إلى مزبلة التاريخ) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. داعش الإرهابي إلى مزبلة التاريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).