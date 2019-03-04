2019/03/04 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H74ZiWSp4b0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المنتخب الاولمبي يبدأ معسكرا تدريبيا في اربيل تحضيرا لتصفيات اسيا) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المنتخب الاولمبي يبدأ معسكرا تدريبيا في اربيل تحضيرا لتصفيات اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).