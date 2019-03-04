مانشستر يونايتد يفقد 10 لاعبين قبل مواجهة سان جيرمان

2019/03/04 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صدمة كبيرة قبل مواجهة نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان في إياب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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