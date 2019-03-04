كيف كافح الجيش السوري أنفاق المسلحين

2019/03/04 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الخبير العسكري اللواء المتقاعد محمد عباس لوكالة "سبوتنيك" على التقرير الذي نشرته مجلة "ناشيونال إنترست"، وذكرت فيه أن الولايات المتحدة تفكر في استخدام الأنفاق التكتيكية كسلاح جديد في المعركة.

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