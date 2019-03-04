القضاء التركي يؤيد طلب النيابة سجن 16 شخصا مدى الحياة

2019/03/04 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النيابة العامة في مدينة إسطنبول التركية أن الدائرة 30 في المحكمة الجنائية وافقت، اليوم الاثنين، على لائحة الاتهام المتعلقة بأحداث مظاهرات منتزه جيزي المناهضة لحكومة "حزب العدالة والتنمية" في عام 2013 والتي تطالب بسجن 16 شخصاً من بينهم رجل الأعمال التركي عثمان كافالا مدى الحياة.

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