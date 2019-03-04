علي فائز : المنتخب الوطني اكبر مني ومن كاتانيتش

2019/03/04 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..أكد مدافع المنتخب الوطني ونادي الخريطيات القطري، علي فائز، أن اتحاد الكرة غير راضٍ عن العقوبات التي تلقيتها من قبل لجنة تقصي الحقائق ، لافتا الى ان “المنتخب الوطني اكبر منه ومن مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش”.وقال فائز في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “اتحاد الكرة غير راضٍ عن […]

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