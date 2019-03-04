2019/03/04 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / خاص ..
أكد مدافع المنتخب الوطني ونادي الخريطيات القطري، علي فائز، أن اتحاد الكرة غير راضٍ عن العقوبات التي تلقيتها من قبل لجنة تقصي الحقائق ، لافتا الى ان “المنتخب الوطني اكبر منه ومن مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش”.
وقال فائز في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “اتحاد الكرة غير راضٍ عن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي فائز : المنتخب الوطني اكبر مني ومن كاتانيتش) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد مدافع المنتخب الوطني ونادي الخريطيات القطري، علي فائز، أن اتحاد الكرة غير راضٍ عن العقوبات التي تلقيتها من قبل لجنة تقصي الحقائق ، لافتا الى ان “المنتخب الوطني اكبر منه ومن مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش”.
وقال فائز في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “اتحاد الكرة غير راضٍ عن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي فائز : المنتخب الوطني اكبر مني ومن كاتانيتش) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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