قطط برية ولكنها رقيقة... القطط التي قد تلتقيها في روسيا

2019/03/04 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشكل عام، تعيش القطط البرية في أغلب الأحيان في أفريقيا.أما في الواقع، هن أكثر انتشارا في روسيا.

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