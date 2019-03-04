المالية تعلن اطلاق رواتب موظفي كردستان

2019/03/04 | 18:12

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الاقتصاد نيوز - بغداد

اعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، اطلاق رواتب ومستحقات الموظفين في اقليم كردستان.

وذكر بيان للمالية اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" انها اطلقت مستحقات ورواتب موظفي اقليم كردستان للعام الحالي حسب الحصة المقررة في قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2019.

واضافت "كما تم اطلاق مستحقات الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام 2017 لموظفي جوازات اقليم كردستان ورواتب موظفي السدود في الاقليم".

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