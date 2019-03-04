لجنة المسابقات تعلن مواعيد ثمن نهائي كأس فلسطين لكرة القدم

2019/03/04 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة المسابقات، التابعة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الإثنين، موعد لقاءات دور الـ16 من مسابقة كأس فلسطين لأندية الضفة الغربية.

ومن المقرر أن تقام المباريات يومي الجمعة والسبت المقبلين، بينما تم إرجاء لقاء واحد يجمع بين هلال القدس وإسلامي قلقيلية، بسبب استعدادات الأول لاستضافة الوحدات الأردني يوم 11 مارس، في الجولة الثانية من مسابقة كاس الاتحاد الآسيوي.

وتُلعب يوم الجمعة الموافق 8 مارس الحالي، 4 لقاءات، بين شباب الخليل وترجي واد النيص على استاد دورا الدولي، وشباب الظاهرية والعيسوية على استاد الخضر، وثقافي طولكرم وشباب العبيدية على إستاد ماجد أسعد برام الله، ومركز بلاطة ومؤسسة البيرة على إستاد أريحا.

وتستكمل لقاءات دور الـ16 يوم السبت، بإقامة 3 لقاءات، حيث يلتقي أهلي الخليل وسلوان المقدسي على إستاد الخضر، ومركز الأمعري ومركز طولكرم على ملعب نابلس، وجبل المكبر وجبل الزيتون على ملعب الحسين.

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