2019/03/04 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جرمان، أن اللاعب الفرنسي الشاب وزميله في النادي الباريسي كيليان مبابي، سيكون أحد أفضل لاعبي الكرة في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

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