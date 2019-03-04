2019/03/04 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات الجزيرة اليوم الاثنين ، تدمير مضافة لعصابات داعش غربي محافظة الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير مضافة لداعش غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير مضافة لداعش غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).