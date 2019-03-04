تركيا تقاطع برنامج أمني امريكي

2019/03/04 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبلغت تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بقرارها رفض مواصلة

المشاركة في برنامج "منسق الأمن الأمريكي" انطلاقا من القنصلية

الأمريكية العامة في القدس، بعد دمجها اليوم الاثنين بالسفارة

الأمريكية بالاراضي المحتلة.

وبحسب وكالة الأناضول ، قالت مصادر دبلوماسية، رفضت الكشف عن اسمها،

إن" تركيا وكندا وبريطانيا، أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية أنه

لن يكون بإمكانها العمل في برنامج "منسق الأمن الأمريكي" بعد دمج

القنصلية بالقدس، مع السفارة الأمريكية في الاراضي المحتلة.

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