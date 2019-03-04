ثعلب يصيب شرطيا برصاصة في صدره (فيديو)

2019/03/04 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت قرية تابعة لمقاطعة أولستر بولاية نيويورك في أمريكا، حادثا غريبا أسفر عن إصابة شرطي بعيار ناري في الصدر.

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