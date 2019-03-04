ألمانيا ستسحب الجنسية من ألمان قاتلوا في صفوف

2019/03/04 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية إن التكتل المحافظ الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي، شريكه في الائتلاف الحاكم، اتفقا على خطة لسحب الجنسية من بعض الألمان الذين يقاتلون في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي.

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