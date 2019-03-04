2019/03/04 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق.. الكشف عن فساد بملف مخيمات النازحين بنينوى وسرقة 14 مليار دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/04 | 19:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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