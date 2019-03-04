الوحدة الإماراتي يخسر من لوكوموتيف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

2019/03/04 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاركة 4 منتخبات عربية وهي (السعودية ومصر وتونس والمغرب) في بطولة كأس العالم بروسيا 2018 كان من الأحداث المهمة للكرة العربية، رغم فشل أي منها في اجتياز دور المجموعات والوصول للأدوار الإقصائية.

لتصبح المرة الأولى التي يشارك فيها أربعة منتخبات عربية بالمونديال، ورغم هذا، أهدرت المنتخبات العربية الأربعة فرصة تعزيز هذا الإنجاز، وودعت جميعها البطولة من الدور الأول بعد عروض متباينة من فريق لآخر ومن مباراة لأخرى.

وأوقعت القرعة المنتخبين المصري والسعودي في مجموعة واحدة، لكن أياً منهما فشل في العبور إلى الدور الثاني، بل إن كليهما سقط في أول مباراتين له بالبطولة، وكانتا أمام منتخبي روسيا وأوروغواي، قبل أن ينتزع المنتخب السعودي انتصاره الوحيد في البطولة على حساب شقيقه المصري.

ولم يكن هذا الفوز كافياً لعبور الفريق السعودي إلى الدور الثاني، إذ خرج الفريقان رسميا من البطولة قبل خوضهما هذه المباراة.

وجود نجم بحجم صلاح لم ينج منتخب الفراعنة من الهزائم الثلاثة في مجموعته بالمونديال حيث غاب صلاح عن صفوف الفريق في المباراة الأولى التي خسرها 0-1 أمام منتخب أوروغواي، إذ تأخرت عملية تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأستهل المنتخب السعودي مسيرته في البطولة بهزيمة ثقيلة 0-5 أمام نظيره الروسي صاحب الأرض، ثم 0-1 أمام أوروغواي بعدما تحسن مستواه كثيراً في المباراة الثانية التي تخلص فيها من رهبة البطولة.

وفي المباراة الثالثة، حقق المنتخب السعودي (الأخضر) الفوز على نظيره المصري 2-1 ولكن بعد فوات الأوان.

وعلى الرغم من مستواه الرائع الذي أشاد به الجميع في المباريات الثلاث، ودع المنتخب المغربي البطولة من الدور الأول أيضاً بعدما حصد نقطة واحدة فقط، وجاءت أيضاً من مباراته الأخيرة أمام المنتخب الإسباني بالتعادل 2-2.

ولكن المنتخب المغربي (أسود أطلس) كانوا الأفضل أداء من بين الرباعي العربي في هذا المونديال، خاصة وأن الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للفريق اعتمد على مجموعة من اللاعبين ولد معظمهم في أوروبا وشقوا طريقهم مبكرا في عالم الاحتراف.

وخسر المنتخب التونسي (نسور قرطاج) مباراتيه أمام هذين الفريقين اللذين واصلا تقدمهما بعدها حتى بلغا المربع الذهبي للبطولة، فيما حقق الفريق التونسي انتصاره الوحيد في البطولة على حساب المنتخب البنمي الذي خاض البطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخه.

وعلى العكس تماماً من هذا الإخفاق العربي في المونديال الروسي، حملت بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات منتصف الشهر الحالي نجاحاً رائعاً للكرة العربية عبر بوابة العين الإماراتي، إذ شق الفريق طريقه بنجاح رائع حتى المباراة النهائية التي خسرها أمام ريال مدريد الإسباني.

واستهل العين، الذي شارك في البطولة ممثلاً للبلد المضيف بعد فوزه بلقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، مسيرته في البطولة بفوز صعب على ويلنغتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسية ثم تغلب على الترجي التونسي بطل أفريقيا في الدور الثاني، قبل أن يتوج المفاجأة بالفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس في المربع الذهبي للبطولة.

وشهدت البطولة فوز الترجي التونسي بالمركز الخامس، علماً بأن الفريق فجر قبلها بأسابيع قليلة المفاجأة من خلال تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الأهلي المصري في النهائي.

بينما لم تنجح الأندية العربية في آسيا في انتزاع لقب دوري أبطال آسيا، الذي ذهب لكاشيما أنتلرز الياباني، فيما فاز القوة الجوية العراقي بلقب كأس الاتحاد الأسيوي للموسم الثالث على التوالي، ليكون أول فريق يحقق هذا الإنجاز، علماً بأن الكويت الكويتي سبق له الفوز باللقب ثلاث مرات ولكن ليست على التوالي.

وجاء فوز الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس الاتحاد الأفريقي ليؤكد الهيمنة العربية على الكرة الأفريقية هذا العام .

أما عن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي ستلعب منتصف العام والتي سيعلن عن استضافتها قريبا وإن كانت مصر الأقرب لتنظيم الحدث حيث ضمنت منتخبات كل من مصر وتونس والجزائر والمغرب المشاركة في هذه البطولة بالإضافة الي موريتانيا التي تأهلت لأول مرة في تاريخها ويتبقي للمنتخب الليبي مباراة مصيرية ستحدد إن كان من المتأهلين أم ل .

وستعلب أيضا كأس آسيا 2019 والتي ستستضيفها الإمارات بمشاركة قياسية عربية، إذ يخوض البطولة 11 منتخباً عربياً للمرة الأولى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوحدة الإماراتي يخسر من لوكوموتيف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوحدة الإماراتي يخسر من لوكوموتيف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).