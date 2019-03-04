2019/03/04 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، قرارا يقضي بإبعاد وزير شؤون القدس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني، عن المسجد الأقصى المبارك حتى يوم الأحد المقبل.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق من صباح اليوم، منزل الحسيني، في مدينة القدس، وسلّمته استدعاء للتحقيق معه.

وقال محامي الحسيني، خلدون نجم، “إنه بعد استدعاء الوزير الحسيني للتحقيق معه بشكل غير قانوني، قررت سلطات الاحتلال إبعاده عن المسجد الأقصى حتى يوم الأحد المقبل”، مؤكدا أنه “تم رفض القرار من قبلنا رسميا، وهو لا يحمل أي وصف قانوني ولن يكون هناك أي التزام به”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاحتلال يبعد وزير شؤون القدس عن الأقصى حتى الأحد المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاحتلال يبعد وزير شؤون القدس عن الأقصى حتى الأحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).