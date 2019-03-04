محافظ ميسان يتابع المشاريع الخدمية في المحافظة

2019/03/04 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واكد المحافظ علي دواي اليوم الاثنين ان محطة كهرباء كصيبة ستجهز قضاء الكحلاء بقدرة 50 MVA وستسهم في فك الاختناقات على الشبكة الكهربائية في المحافظة.

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