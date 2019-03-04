السوداني : جمع عوائل داعش في العراق أشبة بطمر “نفايات نووية” داخله

2019/03/04 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… عد النائب عن دولة القانون محمد شياع السوداني، الاثنين، عملية جمع عناصر داعش وعوائلم في العراق بأنها أشبه بعملية طمر لنفايات نووية داخل الأراضي العراقية.وقال السوداني في تغريده له على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وتابعتها /المعلومة/ ان “استلام المجرمين الدواعش وعوائلهم وجمعهم داخل العراق لا تختلف عن عملية طمر النفايات النووية […]

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