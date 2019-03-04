وفد ايزيدي يلتقي السفير السوري في العراق و يناقش معه طرق البحث عن المختطفات الايزيديات في سوريا

2019/03/04 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 _ بغداد زار وفد ايزيدي مكون من النائب الأيزيدي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني حسين حسن نرمو و السيد سكفان مراد مدير عام في ديوان رئاسة جمهورية العراق السفارة السورية في بغداد لغرض بحث آلية التعاون و البحث عن المختطفات الايزيديات في سوريا.النائب “نرمو” قال في حديث ل”ايزيدي 24″ ان الوفد التقى السفير […]

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