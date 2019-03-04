الاعلام الامني: انطلاق عملية امنية واسعة لملاحقة عناصر داعش في الأنبار

2019/03/04 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، انطلاق عملية عسكرية واسعة في محافظة الأنبار لفرض الأمن.وقالت الخلية في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إن "قيادة فرقة المشاة الأولى التابعة لقيادة عمليات الأنبار شرعت في عملية عسكرية واسعة في مناطق (جنوب الصكار وقرية الضبعة) لفرض الأمن وملاحقة المطلوبين للقضاء والبحث عن اذا ما كان هناك مختطفين و تدمير مخازن الأسلحة والاعتدة وتدقيق معلومات العوائل كافة".وأضاف البيان، أنه "وضمن مواصلة خطط مطاردة وتتبع الإرهابيين، انطلقت عملية نفذتها فرقة المشاة السابعة في مناطق غرب وشرق وادي حوران، واسفرت العملية عن تدمير ستة انفاق وثلاثة اوكار وتفجير ٢٩ عبوة ناسفة".

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