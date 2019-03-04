الديمقراطي والاتحاد الوطني يوقعان اتفاقا سياسيا شاملا في أربيل

2019/03/04 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع الحزبان الكردستانيان الديمقراطي والاتحاد الوطني اتفاقا سياسيا شاملا في مقر الأخير بمحافظة أربيل.

واكد الحزبان في بيان أن الاجتماع بينهما تضمن اتفاق سياسي شامل بخصوص تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة بدءاً من الأسبوع المقبل، للحفاظ على مكتسباتهما والعمل على تحسين أوضاع المواطنين في الإقليم.

وأشار البيان الى أنه من المهم ان تتم المحافظة على أمن المواطنين في إقليم كردستان، وعلى جميع الاطراف الفائزة في الانتخابات أن يفكروا في وضع المواطن قبل ان يفكروا في أنفسهم.

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