دراسة جديدة.. خمنوا ما الذي يحصل عند تناول أغذية منتهية الصلاحية!

2019/03/04 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة علمية جديدة أن هناك أطعمة منتهية الصلاحية قد يكون أثرها ضعيفاً على صحة الإنسان، وتناولها لن يؤدي الى التسمم بل الى تغيير الحالة

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