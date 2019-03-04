رئيس الجمهورية يتبنى اول مشروع قانون لانصاف ذوي شهداء سبايكر

2019/03/04 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ،اليوم الاثنين، ان رئاسة الجمهورية تتبنى اول مشروع قانون بشأن قضية سبايكر لغرض احتسابهم شهداء، وتمكين اهاليهم من

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