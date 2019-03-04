القاء القبض على

2019/03/04 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المتحدث الإعلامي بإسم القيادة العقيد الحقوقي عادل العناوي الحسيني في بيان، تلقت " الغدير " نسخة منه، أن "قوة من مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب – بابل ، نفذت عملية أمنية في أحد احياء وسط مدينة الحلة إثر ورود شكاوى من مواطنين بوجود شخص يمارس أعمال السحر والشعوذة داخل منزله ، أسفرت عن إعتقاله على الفور متلبس بالجرم المشهود. وأضاف، أن "العملية نفذت بعد متابعة مستمره بالتعاون مع أحد ضحياه بالإستناد الى مذكرات قبض أصولية صادره من المحكمة المختصة"، مؤكداً أن القوة إقتادت المعتقل الى مركز إحتجاز أمني للتحقيق معه ، فيما صادرت الادوات والمواد المستخدمة بالسحر وفق محظر ضبط اصولي. يذكر أن وزارة الداخلية وفي إطار المسؤوليات الأخلاقية التي تضطلع بها على رأس ‏أولوياتها الوقوف بالضد من أي شخص يحاول استغلال الأبرياء وإستخدام أساليب النصب ‏والإحتيال لإبتزازهم واستغلال حاجاتهم المختلفة بطرق غير قانونية، ووجهت بملاحقتهم ‏وتطبيق أحكام القانون بحقهم.

انتهى ع.س

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