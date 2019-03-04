الشرطة يقهر النفط ويوسع الفجوة مع منافسيه على صدارة الدوري الممتاز

2019/03/04 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلق فريق الشرطة في صدارة الدوري العراقي الممتاز، بفوزه على النفط 2-0 في المباراة المؤجلة من الاسبوع الثالث التي جمعت الفريقين على ملعب الشعب الدولي في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

فريق القيثارة الخضراء انتظر 11 دقيقة فقط، ليتمكن من تسجيل اول اهدافه عن طريق علاء عبد الزهرة بتمريرة من زميله مهند علي، ليتبادل عبد الزهرة وميمي الاداور في الدقيقة 39، حيث مرر عبد الزهرة كرة طويلة الى "ميمي" الذي انطلق كالسهم وتخطى مدافعي النفط على طريقة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي،معلناً عن الهدف الثاني للقيثارة الخضراء.

الفوز وسع الفارق بين الشرطة واقرب منافسيه القوة الجوية الى تسع نقاط، حيث وصل الى النقطة 47، فيما تجمد رصيد النفط عند النقطة 26 في المركز السابع.

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