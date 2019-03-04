2019/03/04 | 19:20

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اعتقال مسافرين إيرانيين بحوزتهما مواد مخدرة

بغداد -

كلمة

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية يوم الاثنين عن اعتقال مسافرين

ايرانيين بحوزتهما مواد مخدرة، خلال محاولة لتهريب كمية من

المخدرات.

وقالت الهيئة في بيان حصل موقع كلمة

الإخباري على نسخة منه، انه "تم اعتقال مسافرين

ايرانيين بحوزتهما مواد مخدرة، حيث تم ضبط كمية من مادة

كرستال بوزن 82 غم، في منفذ الشلامجة الحدودي"، مبينةً انه

"في منفذ الشيب الحدودي تم ضبط 38 حبة مخدرة بحوزة المسافر

الايراني الاخر".

واضاف البيان، انه "في منفذ سفوان الحدودي تم ضبط شاحنة تحمل فاكهة

(المنكه) الممنوع دخولها"، مشيرة الى ان "ذلك تم بالتعاون المشترك

بين شعبة البحث والتحري ومفرزة مكافحة المخدرات المنفذ ومركز الجمرك

ومكتب الأمن الوطني في المنفذ".

واكدت الهيئة، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالة جميع

المخالفات إلى القضاء وفق محضر أصولي".

واعلنت هيئة المنافذ الحدودية، في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين،

عن اعتقال مسافرين إيرانيين بحوزتهما مادة الترياك المخدرة في منفذ

زرباطية الحدودي.

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