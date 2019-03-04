2019/03/04 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن رئيس الجمهورية، برهم صالح، الإثنين، أن الموقف من الوجود الأميركي مرهون بالرؤية العراقية.وأشار صالح في لقاء متلفز مع إعلاميين عراقيين، تابعه “ناس” اليوم (4 آذار 2019)، إلى “وجود إجماع وطني على حصر وجود تلك القوات بمهمات تدريب القوات العراقية وتمكينها لمحاربة الإرهاب رافضا وجود قواعد وقوات أجنبية قتالية”.وأضاف أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برهم صالح يعلن موقفه من الوجود العسكري الأميركي: الأمر مرهون بـ “الرؤية العراقية” NAS | موقع ناس الرسمي.

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