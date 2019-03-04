2019/03/04 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعربت رئيس لجنة الثقافة والسياحة والاثار في مجلس النواب, النائب سميعة الغلاب, عن قلقها بسبب الاختراقات الموجودة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تسريب الكتب والوثائق الرسمية.وعبرت الغلاب في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (4 اذار 2019), عن “اسفها لتسريب كتاب صحة صدور شهادات مجاهد ابو الهيل من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيسة لجنة الثقافة النيابية لقصي السهيل: الوثائق تتسرب من وزارتك! NAS | موقع ناس الرسمي.

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